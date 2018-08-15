Усупашвили считает нежелательным поддержку его кандидатуры «Грузинской мечтой»

15.08.2018 15:28 «Как я должен принять поддержку людей, которые откровенно заявляют, что ищут такого кандидата в президенты, который больше всех принизит должность главы государства, и превратит ее в ничтожество. Как может это радовать, как я могу желать, или стараться получить их поддержку, это исключено» - заявил агентству "IPN" кандидат в президенты, бывший председатель парламента Давид Усупашвили.



В то же время, по словам Усупашвили, он весьма оптимистично настроен к избирательному процессу, и убежден, что сможет получить поддержку также той части избирателей, которые сегодня говорят, что не собираются принимать участие в выборах.



"Я иду, чтобы победить в выборах. Победу приносит более половины избирателей. Я не могу привести избирателей с Марса. Для победы за меня должно проголосовать больше половины населения Грузии. Поэтому я заинтересован, чтобы как можно больше сограждан увидели, что в этой конкретной ситуации, на этом конкретном этапе развития нашего государства я был бы лучшим главой государства нашей страны.



Мое внимание, коммуникация направлена на граждан Грузии. Меня не интересует избирательное прошлое и история нашего избирателя, меня интересует избирательное будущее нашего избирателя. Поэтому я считаю, что как можно больше избирателей властного или оппозиционного спектра должно проанализировать эту тему. Я заинтересован в получении их голосов.



Что касается правящей команды, как я должен принять поддержку людей, которые откровенно заявляют, что ищут такого кандидата в президенты, который больше всех принизит должность главы государства и превратит ее в ничтожество. Нам это прямо говорят: дескать, вот мы наблюдаем за кандидатами, и кто будет самым слабым и никчемным президентом, того и поддержим. Я говорю о лидерах властной команды. Поэтому как может радовать, как я могу хотеть, или стараться получить их поддержку, это исключено"- заявил "Интерпрессньюс" Давид Усупашвили.



В президентских выборах 28 октября Давид Усупашвили формально будет кандидатом, представленным партией "Свободные демократы".



"Свободные демократы" являются квалифицированной партией, и в этом деле это чрезвычайно важно для нас. Она может привнести в это дело драгоценный ресурс, которого у нас нет - это эфирное время, наблюдатели на избирательных участках. Поэтому мы откровенно и прямо, без всякого притворства будем до конца работать"- отметил Давид Усупашвили.

















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