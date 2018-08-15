МЧС России сообщает об уменьшении очередей на российско-грузинской границе

15.08.2018 16:30 Время ожидания проезда через контрольно-пропускной пункт на Военно-Грузинской дороге сократилось до шести часов, проинформировало сегодня, 15 августа, МЧС. Туристы пожаловались на долгие ожидания на нейтральной полосе, сообщает «Кавказский узел».



8 августа МЧС сообщило, что время ожидания на границе между Россией и Грузией составляет четыре часа, хотя туристы пожаловались на девятичасовые очереди. Накануне ведомство проинформировало о десятичасовом ожидании, тогда как автомобилисты заявили, что им приходится ждать в очередях 13 часов.



Сегодня к 7:00 мск время ожидания через пункт пропуска «Верхний Ларс» составляет более шести часов, сообщается на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии. Пользователи соцсетей пожаловались на то, что больше всего приходится ждать проезда на нейтральной полосе между странами.



«В ночь с 7 на 8 августа прибыли. Пробка начиналась с Нижнего Ларса в сторону Грузии. Медленное движение, и вот утром уже виднелось КПП ... В итоге самое неприятное было впереди - это проехать нейтралку, на которую тоже ушло несколько часов. Видя пробку в сторону России, были готовы к такому и обратно. Но тут все было иначе. КПП Грузии - 1 час, потому что несколько автобусов и много людей», - написала пользовательница соцсети «ВКонтакте» в группе «Ситуация на КПП Верхний Ларс».















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