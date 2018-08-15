В комитете по международным отношениям Европарламента заслушают нового представителя ЕС в Грузии

15.08.2018 16:35 Новоназначенного главу представительства Европейского Союза в Грузии Карла Харцеля заслушают в Комитете по международным отношениям Европейского парламента. Об этом сообщается на официальном сайте Европарламента.



Заседание состоится 3 сентября.



Карл Харцель прибудет в Грузию в начале сентября, после истечения срока уходящего главы дипломатической миссии ЕС в Грузии Яноша Хермана.



В кабинете президента Европейского совета Дональда Туска шведский дипломат Карл Харцель занимал позицию главного советника по вопросам России, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины.















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