Дни Грузии в Беларуси пройдут с 31 августа по 2 сентября

15.08.2018 17:04 Дни Грузии в Беларуси пройдут с 31 августа по 2 сентября. Об этом, как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», сообщил на пресс-конференции 15 августа Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Республике Беларусь Валерий Кварацхелия.



По его словам, 31 августа состоится показ грузинских фильмов в кинотеатре «Москва». В этот же день откроется выставка грузинских художников, которые живут в Беларуси. Организуют и экспозицию, посвященную 100-летию независимости Грузии.



В Верхнем городе 1 сентября развернется масштабный праздник грузинской культуры «Тбилисоба», который продлится с 12:00 до 24:00. Запланированы выступления ансамбля песни и танца «Эрисиони», ансамбля «Грузинские голоса», Нино Катамадзе, а также творческих коллективов грузинских диаспор в Беларуси. Будут организованы туристический базар, интерактивные площадки, фуд-корт.



Завершатся Дни Грузии в Беларуси 2 сентября большим концертом ансамбля песни и танца «Эрисиони» во Дворце Республики.















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