Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Дни Грузии в Беларуси пройдут с 31 августа по 2 сентября


15.08.2018   17:04
Дни Грузии в Беларуси пройдут с 31 августа по 2 сентября. Об этом, как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», сообщил на пресс-конференции 15 августа Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Республике Беларусь Валерий Кварацхелия.

По его словам, 31 августа состоится показ грузинских фильмов в кинотеатре «Москва». В этот же день откроется выставка грузинских художников, которые живут в Беларуси. Организуют и экспозицию, посвященную 100-летию независимости Грузии.

В Верхнем городе 1 сентября развернется масштабный праздник грузинской культуры «Тбилисоба», который продлится с 12:00 до 24:00. Запланированы выступления ансамбля песни и танца «Эрисиони», ансамбля «Грузинские голоса», Нино Катамадзе, а также творческих коллективов грузинских диаспор в Беларуси. Будут организованы туристический базар, интерактивные площадки, фуд-корт.

Завершатся Дни Грузии в Беларуси 2 сентября большим концертом ансамбля песни и танца «Эрисиони» во Дворце Республики.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Страны Евросоюза опережают Россию по денежным переводам в Грузию
Грузинскую национальную валюту пошатнула паника на турецком рынке - Bloomberg
AZAL возобновляет с 28 октября полеты по маршруту Баку-Тбилиси-Баку
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Беслахубская церковь в Абхазии обрела статус памятника культурного наследия
В Грузии вспоминают начало абхазской войны
Российские оккупанты проводят военные учения в Абхазии
Абхазский школьник в поисках тишины забрел в Россию
600 российских семей оплатили отдых в Абхазии хакерам
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Нагдалян:В ОДКБ вопрос Хачатурова все еще обсуждается
Посол: Власти США давно желали увидеть полное и всестороннее следствие по факту трагических событий 1 марта
В Армении раскрыт случай получения взятки в крупном размере за освобождение призывников от службы
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна