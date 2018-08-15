США удваивают контингент в Норвегии и перебрасывают войска к границе РФ

15.08.2018 19:04 США более чем вдвое увеличат количество дислоцирующихся в Норвегии морпехов в соответствии с планами, о которых было объявлено в июне, сообщило в среду норвежское министерство обороны.



Планы об увеличении числа американских морпехов, размещенных в Норвегии, до 700 с 330 и перемещении части из них ближе к границе с Россией спровоцировали резкую реакцию Москвы, которая назвала эти намерения “недружественными”.



Норвежские власти, у которых поведение России стало вызывать все большую тревогу после аннексии Москвой украинского Крыма в 2014 году, настаивают на том, что расширение присутствия американских морпехов проводится исключительно в учебных целях и не должно рассматриваться как военная эскалация.



Согласно первоначальным планам, морпехи, прибывшие в Норвегию в 2017 году для проведения тренировок в зимних условиях, должны были покинуть страну в конце 2018 года. Они стали первыми со времен Второй мировой войны зарубежными военными, дислоцирующимися в Норвегии.



Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде ранее сказала журналистам, что планы о размещении военных не подразумевают создания в стране постоянной базы США и не нацелены против России.



Ротация сил будет продолжаться до пяти лет.















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