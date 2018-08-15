Зурабишвили: Если мое сегодняшнее высказывание кто-то воспринял серьёзно, я приношу им свои извинения

15.08.2018 19:14 Кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили надеется, что её сегодняшнее высказывание не было серьёзно воспринято.



Как отметила Саломе Зурабишвили, иногда можно немножко пошутить.



«Я не ругалась с журналистами. Можно иногда и пошутить. Не надо быть всегда очень серьёзными. Надеюсь, что вы не восприняли это всерьёз. Если кто-то это принял близко к сердцу, я приношу им свои извинения», — заявила Саломе Зурабишвили.



Зурабишвили сегодня ответила на вопрос журналистов, если она станет президентом Грузии, то собирается ли она перейти во Дворец президента в Авлабари: «Я уже зафиксировала свою позицию в связи с нынешней резиденцией президента. Завтра в своем расширенном выступлении, где речь будет идти обо всем, повторю свою позицию, но я уже высказалась на этот счет и журналисты, немного пошевелите мозгами, где и что было уже сказано», — заявила Саломе Зурабишвили.















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