|
|
Администрация президента Грузии в 2017 году выплатила 1 млн 67 тысяч лари надбавок к зарплате и 904 тысячи лари премиальных
15.08.2018 20:02
В 2017 году администрация президента Грузии выдала надбавок к зарплате на сумму 1 067 922 лари. Об этом говорится в отчете о финансовой ревизии, проведенной Службой государственного аудита.
Согласно документу, администрация президента в 2017 году затратила на вознаграждение труда сотрудников 4 млн 622 тысячи лари. Из этой суммы 2 млн 649 тысяч лари — зарплата согласно штатному расписанию, 1 млн 67 тысяч лари — надбавки, 904 тысячи лари — премии. Количество утвержденных штатных единиц администрации составляет 140 сотрудников, однако фактическое количество сотрудников составляет 120 человек.
Служба государственного аудита отмечает, что имевшаяся в 2017 году практика выплаты надбавок не позволяет обеспечить достаточную прозрачность вознаграждения труда, поскольку в распоряжениях должным образом не обоснована целесообразность присвоения надбавок.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна