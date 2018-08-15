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Администрация президента Грузии в 2017 году выплатила 1 млн 67 тысяч лари надбавок к зарплате и 904 тысячи лари премиальных


15.08.2018   20:02
В 2017 году администрация президента Грузии выдала надбавок к зарплате на сумму 1 067 922 лари. Об этом говорится в отчете о финансовой ревизии, проведенной Службой государственного аудита.

Согласно документу, администрация президента в 2017 году затратила на вознаграждение труда сотрудников 4 млн 622 тысячи лари. Из этой суммы 2 млн 649 тысяч лари — зарплата согласно штатному расписанию, 1 млн 67 тысяч лари — надбавки, 904 тысячи лари — премии. Количество утвержденных штатных единиц администрации составляет 140 сотрудников, однако фактическое количество сотрудников составляет 120 человек.

Служба государственного аудита отмечает, что имевшаяся в 2017 году практика выплаты надбавок не позволяет обеспечить достаточную прозрачность вознаграждения труда, поскольку в распоряжениях должным образом не обоснована целесообразность присвоения надбавок.






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