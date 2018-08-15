Усупашвили: Я иду на выборы за победой

15.08.2018 20:51 Как я могу принять поддержку от тех людей, которые открыто говорят, что ищут такого кандидата в президенты, который сильнее всех умалит значимость поста президента, как я могу желать их поддержки или радоваться ей – это исключено, - об этом «IPN» заявил кандидат в президенты, бывший председатель парламента Давид Усупашвили.



Вместе с тем, по словам Усупашвили, он оптимистично настроен относительно предвыборной кампании и уверен, что получит поддержку и той части населения, которая сегодня говорит, что не будет идти на выборы.



«Я иду на выборы за победой. Победу приносит большая часть населения. Невозможно привезти избирателей с Марса. За меня должна проголосовать большая часть населения Грузии. Поэтому я заинтересован в том, чтобы как можно больше людей увидели, что в конкретной ситуации, на конкретном этапе развития нашей страны я был бы самым лучшим главой государства. Мое внимание, коммуникация направлено к гражданам Грузии. Меня не интересует прошлое моих избирателей – меня интересует их будущее. Я хочу получить голоса избирателей правящей партии и других оппозиционных партий. Что касается правящей партии - как я могу принять поддержку от тех людей, которые открыто говорят, что ищут такого кандидата в президенты, который сильнее всех умалит значимость поста президента. Они прямо говорят – мы наблюдали за кандидатами и поддержим того, кто будет самым слабым и беспомощным президентом. Как я могу желать их поддержки или радоваться ей – это исключено», - заявил Усупашвили.















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