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Чугошвили: Я никак не могу разделить сегодняшнее заявление Саломе Зурабишвили, напротив, подтверждаю свое уважение к СМИ


15.08.2018   21:32
Публичное позиционирование кандидатов в президенты будет важным в процессе принятия нами решения о поддержке, - об этом «IPN» заявила первый вице-спикер парламента Тамар Чугошвили, комментируя реплику Саломе Зурабишвили в адрес журналистов.

Вместе с тем, по словам Чугошвили, несмотря на то, что «Грузинская мечта» не собирается выдвигать своего кандидата на выборы, было бы неправильным совсем игнорировать выборы, поэтому «Грузинская мечта» не собирается отстраняться от выборов и объявит поддержку какому-либо кандидату.

«Относительно заявлений Саломе Зурабишвили давать оценки с моей стороны было бы правильным лишь в том случае, если мы поддержим ее кандидатуру. Заранее комментировать все ее заявления было бы немного неправильным. Я никак не могу разделить ее сегодняшнее заявление. Напротив, подтверждаю свое уважение к СМИ. Мы должны прокомментировать ее высказывание лишь в том случае, если поддержим ее кандидатуру. Пока такое решение мы не принимали», - заявила Тамар Чугошвили.

«Пусть журналисты немного пошевелят мозгами» - так обратилась сегодня к представителям СМИ независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили. Журналисты поинтересовались у Саломе Зурабишвили, какую позицию она занимает по вопросу Авлабарской президентской резиденции. Раздражение Зурабишвили и вышеупомянутое обращение к журналистам вызвал именно этот вопрос.






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