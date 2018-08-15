Объединение «Сила в единстве» обвиняет ЦИК Грузии в непотизме и попытке фальсификации выборов

15.08.2018 22:00 Лидер партии «Новая Грузия», руководитель Избирательного штаба кандидата в президенты от политического объединения «Сила в единстве» Георгий Вашадзе обвиняет Центральную избирательную комиссию в непотизме и попытке фальсификации президентских выборов.



На проведенном 14 августа брифинге Георгий Вашадзе заявил, что Центральная избирательная комиссия продолжает создавать «механизм тотальной фальсификации» в избирательной администрации. По его словам, согласно указу ЦИК от 2017 г., окружная избирательная комиссия была правомочна вызывать на собеседование лиц, участвующих в отборочном конкурсе на должности членов участковых избирательных комиссий, а в распоряжении с таким же содержанием за 2018 год, эта статья полностью исчезла. По словам Вашадзе, ЦИК пытается запретить партиям проводить собеседования в участковых избирательных комиссиях с «независимыми профессиональными членами».



«Это еще раз указывает на то, что, к сожалению, (председатель ЦИК Грузии) Тамар Жвания превратила ЦИК в штаб Грузинской мечты. Ей поручено укомплектовать избирательные комиссии таким образом, чтобы был создан механизм тотальной фальсификации», — заявил Вашадзе и призвал местные НПО и международные наблюдательные организации отреагировать надлежащим образом.



Объединение «Сила в единстве» обвинило ЦИК в фальсификации президентских выборов также и 10 августа. На брифинге для СМИ Георгий Вашадзе обвинил ЦИК в незаконном назначении вне конкурса на вакантные должности членов окружных избирательных комиссий членов семей лиц, работающих в Грузинской мечте, Службе госбезопасности и Избирательной администрации.



На брифинге Вашадзе представил соответствующий список, в котором в 58 из 73 избирательных округов указано, что на должности членов окружных избирательных комиссий ЦИК назначил лиц, приближенных к Грузинской мечте. По словам Вашадзе, таким образом ЦИК планирует «тотально сфальсифицировать выборы». Он также обратился к председателю ЦИК и потребовал разъяснений о том, по каким критериям были отобраны члены окружных избирательных комиссий.



На оба обвинения со стороны объединения «Сила в единстве» ответили в ЦИК грузии. По заявлению пресс-спикера ЦИК Анны Микеладзе, «попытка дискредитации Избирательной администрации приняла уже компанейский характер», что является «частью целенаправленного плана» по нанесению ущерба репутации ЦИК. По ее словам, при отборе сотрудников избирательных округов и администрации, ЦИК руководствовалась только законодательными критериями и профессиональным опытом.



В ЦИК также разъяснили мотив изъятия из распоряжения за 2018 г. записи, в которой речь шла о полномочиях окружной избирательной комиссии по вызову конкурсанта на собеседование. По словам пресс-спикера ЦИК, эта запись вызывала «определенное недоразумение», а в некоторых случаях использовалась для спекуляций. По ее же словам, в случае согласия конкурсанта и сейчас возможно, чтобы его вызвал на собеседование любой член комиссии.















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