Грузинская мечта не будет участвовать в отборе кандидата на пост председателя Верховного суда

15.08.2018 23:20 Правящая партия Грузинская мечта не будет участвовать в инициированных президентом консультациях по отбору кандидата на пост председателя Верховного суда.



Об этом лидеры Грузинской мечты заявили представителям СМИ 14 августа. По словам председателя Парламента Ираклия Кобахидзе, президент Грузии «в этом случае также попытается перевести этот процесс в т.н. препирательства», что «является предметом его постоянной заботы». По его словам, отношение президента к суду, к сожалению, «не является государственным».



«Каждый раз, когда суд принимает решения против интересов Национального движения, будь то дела Саакашвили, дело «Рустави-2», Маргвелашвили становится агрессивным против суда. Это не может быть простым совпадением», — заявил Ираклий Кобахидзе.



По оценке вице-спикера Парламента Тамар Чугошвили, в то время, когда Администрация президента называет беседу с правящей командой препирательствами, консультации не имеют смысла. «Поэтому президент сам может продолжить процесс и представить кандидатуру», — сказала Чугошвили.



По ее словам, предложенные президентом на различные важные должности лица были сотрудниками его администрации, что порождает «определенный скептицизм». Однако «мы не хотим априори оказывать сопротивление этому процессу, просто мы не видим необходимости в беседе с нами и необходимости нашего подключения», — добавила она.



За день до этих заявлений правящая партия выражала готовность к консультациям с президентом. Об этом председатель Парламента Ираклий Кобахидзе заявил 13 августа. «Насколько я знаю, уже состоялась коммуникация с лидером большинства и лидер большинства подтвердил свою готовность провести такие консультации с президентом. Эти консультации состоятся», — заявил он.



Грузинская мечта поменяла свою позицию после заявления сотрудников Администрации президента от 13 августа. Парламентский секретарь президента Анна Нацвлишвили и советник президента по правам человека Каха Кожоридзе в ответ на заявление Ираклия Кобахидзе заявили, что они не собираются участвовать в «препирательствах» какого-нибудь типа. Согласно заявлению председателя парламента, которое прозвучало перед этим, Гиоргий Маргвелашвили «регулярно назначал на ответственные должности в суде своих сотрудников».















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