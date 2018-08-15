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Вано Мерабишвили был переведен в больницу на короткое время
15.08.2018 23:21
Бывшему премьер-министру и министру внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили потребовалась помощь врачей. Он был переведен в больницу.
Как заявили Первому каналу в министерстве юстиции, у Вано Мерабишвили была нехватка воздуха, из-за чего администрация пенитенциарного учреждения сочла необходимым поместить его в клинику для прохождения медицинских исследований и анализов.
По информации ведомства, Мерабишвили сегодня был на 1 час перевезен в клинику.
«Медперсонал тюрьмы счел нужным проверку в гражданской клинике, что было запланировано вчера и сегодня вечером Мерабишвили был перевезен в одну из тбилисских больниц. После получения назначения врача он вернулся в тюремное учреждение. Диагноз врачей не опасен для здоровья и тем более для жизни Вано Мерабишвили», — заявили в пресс-службе министерства юстиции Грузии.
По информации адвоката бывшего премьера Грузии Георгия Чивиашвили, у Вано Мерабишвили были проблемы со здоровьем на протяжении последних двух недель, что началось с дыхательных путей.
По словам Чивиашвили, он не обладает информацией о медицинском заключении врачей. Адвокаты собираются завтра навестить Вано Мерабишвили в пенитенциарном учреждении.
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