Участие Путина в свадьбе австрийского министра дискредитирует Вену - Гопко

16.08.2018 12:28 Председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко считает, что участие президента России Владимира Путина в свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль дискредитирует Австрию как нейтральное государство. Об этом она написала в Facebook.



"18 августа среди гостей на свадьбе главы австрийской дипломатии будет и Путин - тот, чье место на скамье подсудимых. Его участие в свадьбе дискредитирует Австрию как нейтральное государство, которое может быть посредником в Украине", - отметила Гопко.



По ее убеждению, присутствие Путина на свадьбе - это "еще один сигнал-удар по европейским ценностям: когда под риском смерти из-за голодовки находятся такие политзаключенные Кремля, как Сенцов, Балух; ежедневно происходят пытки над украинцами на оккупированных территориях, и международные эксперты (в частности - ред.) Красный Крест не имеют доступа к ним; когда на востоке Украины каждый день продолжаются обстрелы, потому что путин не выполняет договоренностей и нет перемирия".



Гопко добавила, что Путин должен сидеть на скамье подсудимых также и за такие преступления, "как MH17, Алеппо, Солсбери".



Как сообщили российские СМИ, президент РФ 18 августа по дороге в Берлин планирует посетить свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

















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