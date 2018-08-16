Заключение госаудита стало причиной острых заявлений в адрес президента

16.08.2018 12:37 Заключение, опубликованное государственным аудитом, стало причиной острых заявлений в адрес главы государства, и его окружения. Главный контролирующий орган подсчитал, и установил сумму, которая была выдана сотрудникам администрации наряду с зарплатой.



Помимо зарплаты, президент добавочно выплатил сотрудникам почти два миллиона лари. Надбавки и премии, как выяснила Служба аудита, в администрации выдаются ежемесячно. Финансовый аудит включает 2017 год, в целом разговор идет о 120 сотрудниках.



Результаты финансовой проверки администрации президента сегодня рассматривали в парламенте. Оказалось, что у парламентского большинства были вопросы в связи с расходами Георгия Маргвелашвили и до того, как обнародовали документ, в том числе по такому вопросу, который не попал в центр внимания контролирующего органа. В "Грузинской мечте" президента критикуют за командировочные расходы.



Между тем, по мнению оппозиции, в выдаче надбавок и премий президент не является исключением. Оппоненты правящей команды по-прежнему говорят о неурегулированной политике зарплаты. Члены парламента считают, что гораздо хуже обстоит дело в связи надбавками в других ведомствах, поэтому за критическим заключением Службы аудита они видят политический мотив.



В заключении аудита достаточно пространно рассмотрены также расходы администрации президента на новогоднее мероприятие. Администрация президента еще не прокомментировала заключение, опубликованное Службой аудита.

















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