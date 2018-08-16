Моква открывает в Тбилиси Российский визовый центр

16.08.2018 13:04 Граждане Грузии смогут быстрее оформлять документы на въезд в Россию в Тбилиси откроется российский визовый центр (РВЦ).



Как пишут «Известия», после 17 августа граждане страны и лица без гражданства смогут быстрее оформить необходимые документы для въезда. Решение по каждому желающему посетить страну будет принимать Секция интересов России. Ожидается, что после открытия официальной структуры снизится риск попадания на мошенников, которые предлагают якобы визовые и консульские услуги.



Инициатива открыть структуру исходила от российской стороны. Упрощенный визовый режим для граждан Грузии действовал с начала 2016 года.



«Со своей стороны мы уже отменили визовые требования для россиян в 2011 году. А с 2014-го граждане России могут в течение года без визы находиться на территории Грузии, — подчеркнул спецпредставитель премьер-министра Грузии по урегулированию взаимоотношений с Россией Зураб Абашидзев в интервью «Известиям». Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что говорить об отмене визового режима можно говорить только когда Грузия будет эффективно сотрудничать в борьбе с терроризмом.



Напомним, что ранее телекомпания "Рустави 2" засняла коррупционную схему выдачи виз гражданам Грузии, в которой замешаны представители секции интересов России при посольстве Швейцарии. Москва попыталась свалить проблему "с больной головы на здоровую" и обвинила в этом "некие криминальные группировки". В Грузии это заявление Григория Карасина назвали полным абсурдом.















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