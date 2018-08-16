Комментарий МИД России не отражает объективно положение дел - Зураб Абашидзе

16.08.2018 13:15 Комментарий внешнеполитического ведомства России, на наш взгляд, не отражает объективно положение - так специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе прокомментировал ответ Министерства иностранных дел России, касающийся положения в секции интересов России в Грузии.



Дело касается возможной коррупции в связи требованием оплаты конкретной суммы за визу сверх положенного. Зураб Абашидзе говорит о проблемах в консульстве. По его словам, Россия планирует открыть 17 августа новый центр визовой услуги.



"Этот комментарий внешнеполитического ведомства России, по нашему мнению, не отражает объективно данное положение. С точки зрения оказания консульской услуги граждане явно сталкиваются со сложностями в секции интересов России при посольстве Швейцарии, что, очевидно, вызвано разными причинами. Этим недобросовестно пользуются и посторонние люди. Наши правоохранители в рамках своей компетенции стараются не допустить нарушения закона, и принимают соответствующие меры. Насколько нам известно, с целью исправления существующих проблем, и улучшения качества услуги граждан, с 17 августа должен заработать визовый центр России, который должен поправить существующее положение"- заявил Зураб Абашидзе.



"Рустави 2" получил официальный ответ из Министерства иностранных дел России на вопрос, включены ли сотрудники российского консульства в незаконную торговлю. По заявлению официальной Москвы, в положении, сложившемся вокруг секции интересов России, виновны грузинские криминальные элементы.



"Курьер" провел журналистское расследование в связи с положением в секции интересов России в Грузии. В результате изучения вопроса было установлено, что имеет место быть недобросовестное отношение к людям, которые по нескольку месяцев стоят в очереди в ожидании визы.



После журналистского расследования в эфире "Субботнего Курьера" Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело. Следствие ведется по статье мошенничество.



Грузинские правоохранители стараются выяснить, кому платят граждане от 350 до 550 долларов за получение российской визы.

















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