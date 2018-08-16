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Россия не выполняет обязательства, взятые соглашением о прекращении огня от 12 августа - Давид Бакрадзе
16.08.2018 13:52
Россия не выполняет обязательства, взятые соглашением от 12 августа о прекращении огня, в частности, не выводит войска на довоенные позиции, не допускает наблюдателей на место - заявил посол Грузии в США Давид Бакрадзе в дискуссии, проведенной грузинкой редакцией "Голоса Америки".
По его словам, мы должны продолжить ход вперед, и формирование Грузии европейским государством, что будет очень привлекательно для наших сограждан, проживающих в оккупированных регионах.
"Россия не выполняет обязательства, взятые соглашением о прекращении огня от 12 августа, в частности, не выводит войска на довоенные позиции, не допускает наблюдателей на место, строит искусственные барьеры и колючие ограждения вдоль линии оккупации, чем разделяет семьи, земли. Не пускает местных на собственную землю, могилы родственников. Еженедельно происходят похищения, есть сотни тысячи беженцев. В последний период происходят факты насилия на этнической почве, например, дела Отхозория, Татунашвили, Башарули.
Неприменение силы - это то, во что мы верим, что обещали, и что твердо соблюдаем. Мы используем все имеющиеся у нас международные форматы, международные женевские переговоры, механизмы превенции и пресечения инцидентов. Мы также стараемся разрядить напряжение с Россией, с этой точки зрения мы достигли прогресса в экономических, культурных отношениях, но на политическом уровне прогресса нет. С учетом всего этого, думаю, мы должны продолжить продвижение, и формирование Грузии европейским государством, которое будет весьма привлекательным для наших граждан, проживающих в оккупированных регионах. Мы последовательно проводим политику включенности и объединения"- заявил Давид Бакрадзе.
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