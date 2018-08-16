Факты предположительной коррупции в секции интересов России - грузинские законодатели называют абсурдным ответ МИД России

16.08.2018 14:48 В Тбилиси отзываются на ответ МИД России телеканалу "Рустави 2" о том, вовлечены ли сотрудники российского консульства в незаконную торговлю.



В ответе официальной Москвы сказано, что конкретный ответ на эту тему есть на странице внешнеполитического ведомства России.



В ведомстве говорят, что положение вокруг секции интересов России осложнилось, но это вина местных, грузинских криминальных элементов.



Председатель парламентского комитета интеграции с Европой назвала данное заявление внешнеполитического ведомства абсурдным. Тамар Хулордава призывает сотрудников секции интересов России, организовать процессы.



"Заявление, сделанное Григорием Карасиным, совершенно абсурдное. То, что происходит, и если что-то происходит, мы знаем, что гражданам Грузии создают некие искусственные барьеры. Как они не смогли урегулировать, не могут навести порядок, и обеспечить, чтобы люди достойно могли получить тот сервис, который должен выдаваться в секции интересов. Поэтому я призываю их, лучше организовать свои процессы, и в таком случае не будут очереди, и у наших граждан не будут создаваться такие неоправданные препятствия"- заявила Тамар Хулордава.



Вопрос прокомментировал член парламентской фракции "Грузинская мечта" Георгий Вольски.



"Если нет причины и основания, никакой группы там не будет. Люди, которые знают, что получат определенный дивиденд из определенной деятельности, разумеется, надеются на то, что в получении этого дивиденда с ними будет считаться структура, о которой все мы говорим, это представительство российского консульства. В противном случае, не будут созданы ни группировка, ни структуры. Вопрос следует хорошо изучить, и если есть что-то противозаконное, разумеется, необходимо принять соответствующие меры"- заявил Георгий Вольски.

















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