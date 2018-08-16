Майк Пенс: Турции лучше не испытывать терпение президента Дональда Трампа

16.08.2018 15:11 Вице-президент США Майкл Пенс считает, что властям Турции лучше не испытывать терпение президента Дональда Трампа в вопросе освобождения американского пастора Эндрю Брансона. Об этом он написал у себя в Twitter, передает ТАСС.



"Турции лучше не испытывать терпение президента Трампа в вопросе возвращения домой американцев, ошибочно арестованных за границей", - заявил он, напомнив, что в США Брансона считают невиновным.

США резко критикуют Турцию за дело пастора и требуют его немедленного освобождения. Протестантский пастор Эндрю Брансон, проживавший в районе Измира, был арестован в 2017 году по обвинению в связях с запрещенными в Турции Рабочей партией Курдистана и "Террористической организацией фетхуллахистов" (ФЕТО, последователи мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена). 7 мая этого года Брансон предстал перед турецким судом и отверг обвинения в террористической деятельности и шпионаже, а 25 июля он был помещен под домашний арест по медицинским соображениям. Прокуратура требует для него 35 лет лишения свободы.



Трамп ранее пригрозил Анкаре ввести санкции, а в начале августа реализовал эти угрозы. Штаты запретили въезд на свою территорию министрам юстиции и внутренних дел республики, а также повысили вдвое пошлины на сталь и алюминий из Турции до 50% и 20% соответственно.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ответ заявил о бойкоте всей американской электроники и тоже значительно повысил пошлины на ряд товаров из США. Между тем весь этот кризис сильно ослабил экономику страны и турецкую лиру, потерявшую с начала года уже более 40% стоимости.















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