Усупашвили: Сначала пусть председатель парламента спустится в подвал

16.08.2018 15:22 "Если размер дворца должен быть соразмерным властному весу конкретного должностного лица, тогда председатель парламента со своим единоличным властным административным весом должен разместится на минус третьем этаже подвала какого-нибудь здания. Поскольку председатель парламента максимум индивидуально может единолично назначить только своих же помощников, и может не пустить Гугули Маградзе на антитабачную конференцию. Никакой иной функции у председателя парламента единолично нет"- заявил кандидат в президенты от "Движения строительства" Давид Усупашвили в эфире телекомпании "Пирвели", обсуждая вопрос, должен, или не должен будущий президент войти в резиденцию Авлабари.



"Пусть соизволит, и сначала спустится в подвал здания, и сядет там соответственно своему весу, и потом говорит о том, что у президента нет должного веса, и глава государства человек не того уровня, чтобы сидеть где-нибудь в нормальном дворце. Это не означает, что дворец Авлабари является безальтернативным"- отметил Давид Усупашвили.



По его же словам, если он победит в президентских выборах, он займет резиденцию Авлабари.



Здесь же кандидат в президенты заявил, что с точки зрения местонахождения административных зданий, прежде всего проблемой является размещение здания парламента в Кутаиси, что, по мнению Усупашвили, на 30-40% снижает эффективность деятельности парламента.



"Я придерживаюсь той же позиции, что и в 2012 году, и говорю, если я выиграю да, я войду во дворец Авлабари, и буду вести переговоры из дворца Авлабари, прежде всего, смогу убедить главу правительства, а также председателя парламента, что в сфере размещения государственных учреждений у нас проблема №1 в том, что парламент находится в Кутаиси. Это то местонахождения, которое как минимум на 30-40% снижает эффективность функционирования парламента. Президент может президентствовать, будет он сидеть на том, или на этом берегу Куры.



Я выйду из дворца президента, но не потому, что кто-то этого так хочет, или уйду, и будь что будет, я уйду в том случае, если парламент перейдет в Тбилиси"- говорит Давид Усупашвили.

















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