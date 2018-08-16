Янош Херман встретится с представителями медии в связи с окончанием своей дипломатической миссии в Грузии

16.08.2018 15:43 Руководитель миссии ЕС в Грузии Янош Херман завершает дипломатическую мисиию в Грузии.



В связи с этим, Херман проведет встречу с предаставителями СМИ. На встрече запланировано обращение посла, после чего он ответит на вопросы журналистов.



Яноша Хермана на должности руководителя преставительства ЕС в Грузии сменит главный советник президента Европейского совета Дональда Туска, Карл Харцель.



Шведский дипломат Карл Харьцель занимал должность советника в кабинете Дональда Туска по вопросам России, Армении, Беларуси, Грузии и Молдовы. В сферу его деятельности входила тематика стран Центральной Азии и европейских стран не членов ЕС, а также стран Восточного партнерства.



Дипломат приедет в Грузию в начале сентября.



Вместе с тем, вчера стало известно, что в комитете по международным отношениям Европарламента заслушают нового руководителя представительства ЕС в Грузии. Перед членами комитета Карл Харцель выступит 3-го сентября.















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