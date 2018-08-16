Аппарат Народного защитника Грузии начал знакомиться с делом об смерти Звиада Гамсахурдиа

16.08.2018 17:22 Аппарат Народного защитника Грузии начал знакомиться с ходом расследования дела о смерти первого президента страны Звиада Гамсахурдия. Об этом журналистам сообщил адвокат семьи Гамсахурдия Амиран Гигуашвили.



Гамсахурдия скончался 31 декабря 1993 года при невыясненных обстоятельствах в селе Дзвели Хибула (регион Самегрело-Земо Сванети). Согласно результатам расследования того времени, он покончил с собой. Семья экс-президента утверждает, что его убили представители власти при президентстве Эдуарда Шеварднадзе. В 2015 году Главная прокуратура переквалифицировала дело на статью «убийство в связи со служебной деятельностью жертвы или ее близкого родственника или выполнением ими общественных обязанностей».



«Когда дело касается убийства первого президента страны, эффективности его расследования, в этом должны быть заинтересованы все, как общество, так и соответствующие институции. Исходя из этого, мы обратились к Народному защитнику с просьбой поинтересоваться ходом следствия, насколько эффективно ведется следствие прокуратурой, так как мы считаем, что следствие не ведется эффективно, так как фактически в течение 25 лет ни при одной власти Грузии прокуратура не выявила виновников по этому делу», — сказал Гигуашвили.



Согласно грузинскому законодательству, в случае совершения особо тяжкого преступления лицо освобождается от уголовной ответственности, если истекли 25 лет после совершения криминального акта.



Гигуашвили считает, что власти специально затягивают расследование, чтобы не привлекать к ответственности виновных в убийстве Гамсахурдия.

«Мы подозреваем, что происходит затягивание дела, чтобы в случае выявления виновных, они не были привлечены к ответственности из-за срока давности. Что же касается самого следствия, то оно не будет прекращено из-за срока давности», — добавил он.



В июне текущего года адвокат Гамсахурдия обратился в Конституционный суд Грузии с требованием признать неконституционной ту норму уголовно-процессуального кодекса, согласно которой потерпевшему могут не передать материалы уголовного дела для ознакомления.



Поводом для подачи иска в суд, по словам Гигуашвили, стал тот факт, что следователи прокуратуры не передают семье материалы дела, а лишь разрешают ознакомиться с ними на месте.



Гигуашвили считает, что подпункт «и» части 1 статьи 57 УПК Грузии (потерпевший имеет право получить информацию о ходе следствия и ознакомиться с материалами уголовного дела, если это не противоречит интересам следствия) не соответствует пункту 1 статьи 41 (каждый гражданин Грузии имеет право в установленном законом порядке знакомиться с имеющейся о нем в государственных учреждениях информацией, а также официальными документами, если они не содержат государственной, профессиональной или коммерческой тайны) и пункту 3 статьи 42 (право защиты гарантируется) конституции Грузии.



«Несмотря на неоднократные обращения, прокуратура не передает нам материалы дела. Следователи предлагают нам прийти и изучить их на месте, что является абсолютно неприемлемым и невозможным», — заключил он.



Обстоятельства смерти Гамсахурдия подвергали сомнению представители прежней власти — команда третьего президента Грузии Михеила Саакашвили. В 2010 году в парламенте создали временную следственную комиссию по изучению вопросов, связанных со смертью первого президента.



Согласно заключению от 22 февраля 2011 года, в деле о смерти Гамсахурдия есть много вопросов, которые ставят под сомнение официальную версию самоубийства. В частности, оружие, которым якобы застрелился Гамсахурдия, так и не было обнаружено, как и пуля и гильза, также в комнате не было следов крови.



Именно заключение комиссии и обращение семьи первого президента Грузии стали причиной для возбуждения в 2015 году уголовного дела по статье «убийство».















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