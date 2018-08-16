Объединенная оппозиция знакомит обвиняет власти в подготовке к фальсификации президентских выборов

16.08.2018 18:23 Объединенная оппозиция информирует гражданский сектор о нарушениях, выявленных в предвыборный период. Основной темой встречи являются президентские выборы, и состав окружных комиссий.



Председатель "Новой Грузии", руководитель избирательного штаба Григола Вашадзе, Георгий Вашадзе утверждает, что председатель ЦИК Тамар Жвания обеспечивает фабрикацию выборов.



"Я призываю ее отказаться от попытки прямой фальсификации, то, что уже происходит беспрецедентно. Раньше у нас не было прецедента, когда назначали такое количество жен, мы просто переходим в маразм. Мы сделаем все возможное, используем все механизмы для проведения справедливых выборов в стране" - заявил Георгий Вашадзе.



По словам исполнительного директора "Ассоциации молодых юристов Грузии" Ирмы Павлиашвили, выявились несколько фактов, которые подтверждают, что в избирательной комиссии назначаются члены семьи высокопоставленных должностных лиц избирательной администрации.



"Подтвердились несколько фактов о семейных связях с высокопоставленными должностными лицами избирательной администрации. Могу назвать около 4 таких случаев и примерно 5 случаев, когда подтверждаются активисты, или сторонники "Грузинской мечты", то есть правящей партии, о чем говорили оппозиционные партии. В то же время следует однозначно отметить, что это не является нарушением закона, если только в будущем не выявится, что они действуют в пользу какой-либо партии. Это уже будет проблемой ".



Менеджер программы неправительственной организации "Международная прозрачность-Грузия" Леван Натрошвили говорит о необходимости прозрачности комплектации избирательных комиссий.



"Люди назначаются не по их заслуге и достоинству, а по политической афилляции, здесь разговор идет о том, как можно избежать это, и ввести определенные превентивные механизмы, как на законодательном уровне, так и на практике" - заявил Натрошвили.



Члены Объединенной оппозиции перед встречей с представителями гражданского общества проинформировали дипломатов о фальсификации выборов.

















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