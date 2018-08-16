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Зурабишвили: В первую очередь, я буду президентом женщин
16.08.2018 18:55
Независимый кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили осуждает насилие в отношении женщин и заявляет, что в случае её избрания президентом Грузии, она будет бороться с насилием.
Во время открытия своей предвыборной кампании в Диди Джихаиши, Саломе Зурабишвили говорила о насили в отношении женщин в Грузии и отметила, что насилие в отношении женщин разрушительно.
«В первую очередь, я буду президентом женщин. Нельзя, чтобы первая женщина-президент не была бы президентом для женщин. Довольно давно в нашей истории не случалось подобных фактов. Мы должны заботиться о той части общества, которая сегодня в стране представляет большую и активную часть. Насилие над женщинами, разрушительно не только из-за статистики, но и для нашей культуры. Это то, чего никогда раньше не было и сегодня имеет рост. Об этом нужно позаботиться, я буду внимательна к этим вопросам и те, кого беспокоит данный вопрос, я приму и буду сним работать над тем, какая политика государства должна быть против этого», заявила Зурабишвили.
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