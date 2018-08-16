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Абашидзе: Надеюсь, что открытие российского визового центра приведет к улучшению качества визового и консульского обслуживания
16.08.2018 19:08
Специальный представитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе надеется, что открытие российского визового центра в Тбилиси приведет к улучшению качества визового и консульского обслуживания. Об этом дипломат заявил в интервью Первому каналу.
«Я не знаю всех подробностей. В общем, могу сказать, что трудности были очевидны. Я имею в виду секцию интересов России при посольстве Швейцарии, где граждане нашей и других стран получали консульские услуги. Надеюсь, новый визовый центр сможет решить эти проблемы и улучшить качество визового и консульского обслуживания граждан», — сказал Абашидзе.
Российский визовый центр откроется в Тбилиси в здании бизнес-центра, расположенного по адресу № 4 Бесики.
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