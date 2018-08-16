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Каха Кожоридзе не исключает проведения открытого конкурса для выбора кандидатуры на должность председателя Верховного суда


16.08.2018   19:36
Администрация президента Грузии не исключает проведения открытого конкурса для выбора кандидатуры на должность председателя Верховного суда, парламентскому большинству же предлагает включиться в консультации.

«Мы думаем над многими моделями. В ближайшее время обществу будет предоставлена информация о том, какую модель мы посчитаем самой верной в сложившейся ситуации. Будет то конкурс или другой путь и метод, станет известно в ближайшие дни. Понятно, что со стороны «Грузинской мечты» есть большой интерес в связи с этим процессом. Еще раз повторю наше предложение в связи с «Грузинской мечтой», что, несмотря на их отказ, мы готовы встретиться и рассказать обо всех тех моделях, в том числе о конкурсе и других моделях, о которых в течение всех этих встреч мы получили информацию. Мы считаем верным подключение их к этому процессу и сегодня готовы к встрече», - заявил советник президента Грузии Каха Кожоридзе.






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