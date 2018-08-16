Бакрадзе: Мы должны использовать любую инициативу для того, чтобы показать и абхазам и осетинам, что мы не враги

16.08.2018 19:56 У завершения оккупации есть два важных направления, первое – это вывод российских сил при международной поддержке и второе – прямой диалог с теми людьми, которые сегодня живут за оккупационной линией, - об этом заявил кандидат в президенты Грузии от «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе, комментируя заявление Сергея Шамбы.



«Инициатива Шамбы является очень значительной, и мы должны использовать любую такую инициативу, любую такую готовность для того, чтобы еще раз показать, что мы не враги. У нас есть общие интересы, а интересы абхазов и осетин лучше всего будут соблюдены в едином грузинском государстве», - заявил Давид Бакрадзе.



Я не считаю грузин врагами. У меня есть друзья в Грузии. У нас, собственно говоря, ведь ну да, был и этнический конфликт, но в большей степени он был политическим все-таки, - об этом заявил бывший т.н. премьер-министр, «депутат» де-факто Республики Абхазия Сергей Шамба в интервью, данном радиостанции «Эхо Москвы».



«Я бы лидером борьбы против Грузии, так можно, наверное, сказать. Но я первый, кто начал говорить, что пора как-то налаживать диалог и думать о совместном будущем, в том смысле, что мы соседние народы и нам предопределено судьбой быть соседями. Среди соседних народов, не только между нами с Грузией — европейские народы, все соседние народы когда-то воевали. Но потом приходит время, когда нужно налаживать отношения. Я думаю, что сейчас можно начать такой диалог с Грузией тоже», – заявил Сергей Шамба.















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