Усупашвили: Саломэ Зурабишвили говорит, что правительство ищет слабого кандидата, и, дескать, вот она я

16.08.2018 20:18 Кандидат в президенты от "Движения за строительство" Давид Усупашвили заявил, что целью действующей власти является ослабление института президента, и выбор такого кандидата в президенты, который не будет препятствовать ей в этом. По мнению Усупашвили, независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили готова к этому.



"Надо ценить искренность представителей власти, в последние дни они с завидной искренностью сообщили, что их главная задача - выбрать кандидата, который будет слабым президентом, и сделает этот пост ничтожным.



Мы слышали завидную искренность также от их фаворита кандидата Саломе Зурабишвили, которая говорит, мол, люди - шевелите мозгами, я такая ... Это она всем нам сказала, мол, кончайте дискуссии, не задавайте вопроса что происходит, правительство ищет самого слабого кандидата в своих рядах. Если бы кандидатами были лидеры, тогда бы мы подняли значение поста, т.е. найдем в нашей стране какого-то рядового человека, и поддержим его. Госпожа Саломе говорит, шевелите мозгами, и узрите, что я готова быть в этой роли, и поэтому я прошу правительство поддержать меня.



Если бы все это, помимо искренности, не вредило стране, я бы был счастлив, что мне приходится бороться с такой конкуренткой. Власть находится в таком положении, и практически я, и другие кандидаты, остаемся в очень интересной ситуации. Но когда представители власти говорят нам, да, мы сознательно стараемся принизить позицию главы государства, подорвать в обществе его роль, функцию, здесь мы имеем дело с супер антигосударственным действием. Что еще может испортить политик и государственный чиновник!



Вместо того чтобы по этой новой модели премьер и президент согласованно трудились вместе для укрепления нашей страны, правительство и правящая команда были заинтересованы в том, чтобы главой государства у них была сильная, авторитетная фигура, они говорят, что они заинтересованы в том, чтобы там был кто-то без авторитета, отобранный где-то так, чтобы его слово ничего не стоило, и никому из них не трепал нервы. Сколько всякого мы видели в этой стране с 1991 года, но ничего подобного не было, ни одно правительство не позволяло себе сказать такое. Многие делали хуже, но действие - одно, у них хотя бы было понимание того, что можно сказать. Если вы так говорите, невозможно, чтобы служили стране" - заявил Давид Усупашвили в эфире телекомпании "Пирвели".

















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