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МИД Грузии: Открывающийся в Тбилиси российский визовый центр будет обслуживать частная компания


16.08.2018   20:40
Российский визовый центр в Тбилиси, который начнет работать в пятницу, будет обслуживаться частной компанией, в МИД Грузии сообщили, что это является обычной практикой, и министерство уж наняло подобную компанию для оформления грузинских виз в Индии.

"Такие компании обслуживают заявителей на получение виз - заполняют аппликации, обрабатывают документы желающих получить визу, а затем направляют их в консульство. В случае Тбилиси оформленные компанией документы будут направляться в Секцию интересов России в швейцарском посольстве", - приводит грузинский Первый канал сообщение министерства.

На сайте Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии сказано, что 17 августа в Тбилиси открывается российский визовый центр, который повысит качество обслуживания граждан Грузии и других государств обращающихся за визами для въезда в Российскую Федерацию. В частности, в центре будут работать 16 приемных окон и созданы комфортные условия для граждан.






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