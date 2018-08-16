Нацвлишвили: Мы открыты для встречи со всеми представленными в парламенте политическими силами

16.08.2018 22:08 В рамках широких консультаций в связи с кандидатурой на должность председателя Верховного суда сегодня в администрации президента Грузии состоялась встреча с членами парламентской фракции «Национальное движение».



По информации администрации президента Грузии, на встрече с представителями оппозиционной фракции присутствовали парламентский секретарь президента Анна Нацвлишвили, его политический секретарь Пикрия Чихрадзе и советник по вопросам прав человека и правосудия Каха Кожоридзе.



Стороны обсудили критерии, процесс и модели выбора кандидата в председатели Верховного суда Грузии. Разговор также коснулся проблем и вызовов, стоящих сегодня перед системой правосудия. «Продолжаются встречи с разными группами в связи с выбором кандидатуры на должность председателя Верховного суда. В этом раз – это встреча с представителями «Национального движения». Мы, также открыты для встречи со всеми представленными в парламенте политическими силами. Уже покрыта большая часть общественных групп, и процесс продолжается с целью выбора наилучшего кандидата посредством открытого, прозрачного процесса», - отметила парламентский секретарь президента Анна Нацвлишвили.



В администрации президента это уже по счету шестая встреча, проводимая с целью выбора председателя Верховного суда. Было отмечено, что консультации продолжатся.



Советник президента Каха Кожоридзе сегодня вновь подтвердил готовность к встрече с представителями парламентского большинство на любом этапе консультаций, несмотря на отказ правящей команды.

















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