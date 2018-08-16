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Кобахидзе: Мы провозгласили мирную политику, и действуем в соответствии с этими приоритетами


16.08.2018   22:32
Мы провозгласили мирную политику, и естественно, действуем в соответствии с этими приоритетами — заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе в связи с интервью бывшего т.н. премьер-министра оккупированной Абхазии Сергея Шамба.

В то же время, по его словам, следует подчеркнуть, что есть красные линии, которые в первую очередь касаются территориальной целостности страны.

«Парламент Грузии на предыдущей сессии утвердил мирную инициативу. Наша заявленная политика — это мирная политика, и, естественно, мы действуем в соответствии с этими приоритетами. Кроме того, что очень важно и необходимо подчеркнуть, у нас есть красные линии, которые, в первую очередь, конечно, связаны с территориальной целостностью. Это будет отправной точкой, это незыблемый принцип, в соответствии с которым мы действуем», — сказал Ираклий Кобахидзе.

Кроме того, как отметил председатель парламента, Россия создает искусственные барьеры инициативе грузинской стороны по расширению отношений между людьми.






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