Янош Херман: Евросоюз поддерживает шаги правительства Грузии, которые совершаются в направлении мирной политики

16.08.2018 22:45 По словам действующего руководителя представительства ЕС в Грузии Яноша Хермана, Евросоюз поддерживает шаги правительства Грузии, которые совершаются в направлении мирной политики.



Журналисты поинтересовались мнением Яноша Хермана, об интервью бывшего т.н премьер-министра оккупированной Абхазии Сергея Шамба, которое он дал российскому радио «Эхо Москвы».



«ЕС поддерживает суверенитет и единство Грузии в ее международно признанных границах. Это не слова, это политика ЕС. Я не думаю, что нужен мой комментарий и указание к правительству Грузии. Европейский союз уже выразил свою позицию, что выражает большую поддержку Грузии, как с помощью наблюдательской миссии ЕС, также и сопредседательствую в Женевских международных дискуссиях и специальным представителем ЕС. Мы поддерживаем шаги правительства Грузии, которые делаются в направлении мирной политики. Мы также сделали заявление в связи с 10-й годовщиной российско-грузинской войны, где видна наша позиция», — заявил Янош Херман.



Бывший т.н премьер-министр оккупированной Абхазии Сергей Шамба заявил, что не считает грузин за врагов и имеет много друзей в Грузии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

