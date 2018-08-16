Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Янош Херман: Евросоюз поддерживает шаги правительства Грузии, которые совершаются в направлении мирной политики


16.08.2018   22:45
По словам действующего руководителя представительства ЕС в Грузии Яноша Хермана, Евросоюз поддерживает шаги правительства Грузии, которые совершаются в направлении мирной политики.

Журналисты поинтересовались мнением Яноша Хермана, об интервью бывшего т.н премьер-министра оккупированной Абхазии Сергея Шамба, которое он дал российскому радио «Эхо Москвы».

«ЕС поддерживает суверенитет и единство Грузии в ее международно признанных границах. Это не слова, это политика ЕС. Я не думаю, что нужен мой комментарий и указание к правительству Грузии. Европейский союз уже выразил свою позицию, что выражает большую поддержку Грузии, как с помощью наблюдательской миссии ЕС, также и сопредседательствую в Женевских международных дискуссиях и специальным представителем ЕС. Мы поддерживаем шаги правительства Грузии, которые делаются в направлении мирной политики. Мы также сделали заявление в связи с 10-й годовщиной российско-грузинской войны, где видна наша позиция», — заявил Янош Херман.

Бывший т.н премьер-министр оккупированной Абхазии Сергей Шамба заявил, что не считает грузин за врагов и имеет много друзей в Грузии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Крупный бизнес России готовится к отключению от долларов
Национальная валюта Грузии ищет новую точку равновесия
Во Львове устроят фестиваль винограда и вина
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Цихелашвили: Диалог с абхазами и осетинами обязательно должен быть
В Тбилиси готовы к диалогу с Сухуми не меняя позиции о территориальной целостности Грузии
Беслахубская церковь в Абхазии обрела статус памятника культурного наследия
В Грузии вспоминают начало абхазской войны
Российские оккупанты проводят военные учения в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Пашинян подвел итоги первых 100 дней своего премьерства
Президент Белоруссии наградил Кадырова орденом Дружбы народов
Цихелашвили: С абхазами и осетинами диалог обязателен и о готовности к этому нами заявлено не раз
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна