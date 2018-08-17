Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Мамука Бахтадзе об Авлабарской резиденции


17.08.2018   11:00
По заявлению премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе, у него имеется принципиальная позиция, во что должно обходиться налогоплательщикам содержание государства и его ветвей.

Так в ходе пресс-конференции в администрации правительства премьер ответил на вопрос журналистов касательно Авлабарской резиденции и того, где разместится новый президент.

«Журналистам очень ясно известен мой подход, во что должно обходиться налогоплательщикам содержание государства и его ветвей. Так что, у меня имеется принципиальная позиция в отношении всех ветвей, в том числе, разумеется, этот подход распространяется и на институт президента», - заявил премьер.

Как известно, существует ожидание, что новый президент переместится из Авлабарского дворца в резиденцию на улице Атонели.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Проект подземного газохранилища даст нам возможность избежать рисков - министр
В тендере на внутренние полеты вновь участвовала одна компания
В июле туристы в Грузии потратили рекордную сумму - 431 миллиона долларов США
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Предложение Шамбы является очередной ловушкой России против Грузии - Дмитрий Шашкин
Абхазы объявили советские паспорта недействующими
Цихелашвили: Диалог с абхазами и осетинами обязательно должен быть
В Тбилиси готовы к диалогу с Сухуми не меняя позиции о территориальной целостности Грузии
Беслахубская церковь в Абхазии обрела статус памятника культурного наследия
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
МИД Грузии: мы против политизации диалога
Меркель 23-25 августа посетит Грузию, Армению и Азербайджан - представитель правительства ФРГ
В Баку опровергли информацию об операции азербайджанских военных в Карабахе
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна