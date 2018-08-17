Мамука Бахтадзе об Авлабарской резиденции

17.08.2018 11:00 По заявлению премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе, у него имеется принципиальная позиция, во что должно обходиться налогоплательщикам содержание государства и его ветвей.



Так в ходе пресс-конференции в администрации правительства премьер ответил на вопрос журналистов касательно Авлабарской резиденции и того, где разместится новый президент.



«Журналистам очень ясно известен мой подход, во что должно обходиться налогоплательщикам содержание государства и его ветвей. Так что, у меня имеется принципиальная позиция в отношении всех ветвей, в том числе, разумеется, этот подход распространяется и на институт президента», - заявил премьер.



Как известно, существует ожидание, что новый президент переместится из Авлабарского дворца в резиденцию на улице Атонели.















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