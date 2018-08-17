Посол ЕС указывает на необходимость продолжения судебной реформы в Грузии

17.08.2018 11:13 Несмотря на прогресс, судебная реформа должна продолжаться, понимаем, что это нелегко, однако она должна продолжаться, - об этом заявил посол Евросоюза (ЕС) в Грузии Янош Херман.



«В отношениях Грузии и ЕС путеводителем является соглашение об ассоциации. В рамках этого соглашения у нас есть программа действий. На практике мы сопоставляем реальность с этой программой. В рамках этого соглашения Грузией взяты обязательства. С нашей же стороны нами взято обязательство – оказывать финансовую и политическую поддержку Грузии в процессе выполнения повестки дня соглашения об ассоциации. Что касается реформ, несмотря на прогресс, реформа правосудия должна продолжаться. Понимаем, что это нелегко, однако она должна продолжаться. В общем, в сфере судебной реформы нужно предпринять ряд шагов. Правительство Грузии это пронимает», - заявил Янош Херман.



По заявлению посла ЕС в Грузии, «Евросоюз видит процесс реформ в тех сферах, которые не рассматриваются как приоритет, однако превратились в комплексный вопрос». «Одной из таких сфер является охрана окружающей среды. В соглашение об ассоциации в связи с этой сферой заложены обязательства. Также есть обязательства в связи с правами человека, что частично уже выполнено. Несколько сфер мной упомянуты в контексте общего прогресса. Мы каждый год публикуем отчет о прогрессе имплементации соглашения об ассоциации. Что касается процесса реформ, иногда нет согласия, есть демократические дебаты и это хорошо для этих реформ», - заключил Янош Херман.















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