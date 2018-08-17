Премьер-министр Грузии о запланированном визите Канцлера Германии

17.08.2018 11:45 «Визит высокого должностного лица ведущей европейской страны еще раз доказывает, что Грузия для Европы действительно является надежным и надежным партнером», — заявил премьер-министр Мамука Бахтадзе перед началом заседания правительства, комментируя визит канцлера Германии в Грузию.



«23 августа Грузию посетит канцлер Германии Ангела Меркель. Это её первый официальный визит в Грузию.



Высокопоставленный визит подчеркивает степень тесных отношений между Грузией и Германией.



Важно, что кроме политического, этот визит содержит и экономической компонент, госпожа Меркель прибудет вместе с представителями бизнес-кругов с которым мы будем иметь круглый стол. Важно, чтобы грузинские компании также принимали участие в этих встречах.



В ходе визита особое внимание будет уделено дальнейшему укреплению отношений между Грузией и Германией, будущему укреплению партнерских отношений и дружбы между двумя странами.



Визит высокого должностного лица ведущей европейской страны еще раз доказывает, что Грузия для Европы действительно является надежным и надежным партнером», — заявил Мамука Бахтадзе.















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