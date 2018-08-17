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Премьер Грузии благодарит США за поддержку, выраженную в Акте авторизации национальной обороны
17.08.2018 12:10
«Подписание Дональдом Трампом акта авторизации национальной обороны является еще одним подтверждением твердой поддержки Грузии со стороны США на законодательном и исполнительном уровнях», — заявил премьер-министр Мамука Бахтадзе до начала заседания правительства.
По его словам, несколько дней назад Грузия получила еще одну беспрецедентную поддержку со стороны стратегического партнера.
Как заявил премьер-министр, примечательно, что вопросы, связанные с Грузией в двустороннем и региональном контексте, более четко выражены в политической повестке дня США.
«Акт авторизации обороны США выделяется тем, что в нем зафиксирована важнейшая запись с точки зрения национальных интересов и безопасности Грузии, а также поддержка с точки зрения региональной безопасности. Особенно важно, что на законодательном уровне еще раз фиксируется политика открытых дверей НАТО, включая полную поддержку идеи вступления Грузии в НАТО », — заявил премьер-министр.
Он еще раз поблагодарил стратегического партнера Грузии за эту поддержку.
Несколько дней назад Дональд Трамп подписал акт авторизации национальной обороны США (FY19NDAA), в котором Грузия рассматривается как союзник и партнер.
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