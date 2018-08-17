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МИД Грузии: Открытие Российского визового центра в Тбилиси не связан с дипломатическими отношениями
17.08.2018 14:15
По заявлению министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, открытие Российского визового центра в Тбилиси технический вопрос и не связан с дипломатическими отношениями. Это заявление Залкалиани сделал после окончания заседания правительства.
«Исходя из того, что мы имеем не посольство России. а секцию её интересов при посольстве Швейцарии, у них есть все права, чтобы открыть центр подобного типа», — заявил Давид Залкалиани.
По его словам, вокруг секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии существовали определенные проблемы в связи с визовыми процедурами.
«МВД приняло соответствующие меры, чтобы предотвратить эти незаконные действия и посольство Швейцарии приняло решение открыть Центр обслуживания виз.
Это принятая международная практика, подобные центры существовали в тех же странах шенгенской зоны по услугам о выдаче виз, пока гражданам Грузии требовались такие визы. Сейчас у посольства Великобритании есть центр подобного типа и это обычная практика, чтобы процедуры были упорядочены», — заявил Давид Залкалиани.
Российский визовый центр открылся в Тбилиси в здании бизнес-центра по адресу улица Бесики №4.
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