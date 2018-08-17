МИД Грузии: Открытие Российского визового центра в Тбилиси не связан с дипломатическими отношениями

17.08.2018 14:15 По заявлению министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, открытие Российского визового центра в Тбилиси технический вопрос и не связан с дипломатическими отношениями. Это заявление Залкалиани сделал после окончания заседания правительства.



«Исходя из того, что мы имеем не посольство России. а секцию её интересов при посольстве Швейцарии, у них есть все права, чтобы открыть центр подобного типа», — заявил Давид Залкалиани.



По его словам, вокруг секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии существовали определенные проблемы в связи с визовыми процедурами.



«МВД приняло соответствующие меры, чтобы предотвратить эти незаконные действия и посольство Швейцарии приняло решение открыть Центр обслуживания виз.



Это принятая международная практика, подобные центры существовали в тех же странах шенгенской зоны по услугам о выдаче виз, пока гражданам Грузии требовались такие визы. Сейчас у посольства Великобритании есть центр подобного типа и это обычная практика, чтобы процедуры были упорядочены», — заявил Давид Залкалиани.



Российский визовый центр открылся в Тбилиси в здании бизнес-центра по адресу улица Бесики №4.















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