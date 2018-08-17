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МВД РФ объяснило «вечное выдворение» из России главы преступного клана Таро


17.08.2018   14:58
МВД России впервые прокомментировало решение о подготовке к высылке из России криминального авторитета Тариела Мулухова (Ониани), которого в полиции считают главой одного из крупнейших преступных кланов России.

Как сообщили РБК в управлении общественных связей МВД, решение о нежелательности пребывания или проживания на территории России иностранного гражданина вынесено и «будет выполнено после освобождения фигуранта из мест лишения свободы с соблюдением законодательства Российской Федерации».

В ведомстве отметили, что Мулухов был уведомлен об этом сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России.

В управлении общественных связей МВД пояснили, что в соответствии с федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» «в случае, если уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в отношении иностранного гражданина, находящегося в местах лишения свободы, вынесено решение о нежелательности, территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере миграции принимается решение о депортации за пределы России данного лица». Если принято такое решение, то въезд на территорию страны запрещается бессрочно, говорится в ответе ведомства на запрос РБК.

14 августа издание «Прайм крайм» опубликовало видео, на котором Мулухову 9 августа в исправительной колонии №6 УФСИН по Оренбургской области («Черный дельфин») зачитывают текст решения министра внутренних дел о его выдворении. На видео говорится, что решение принято 6 августа Владимиром Колокольцевым.

При выходе из колонии сотрудники ФСИН передадут заключенного миграционной полиции, его вывезут железнодорожным или воздушным транспортом на территорию государства, гражданином которого он является, описывает процедуру руководитель организации «Правовая зона» Елена Соколова. «В случае с депортацией Мулухова с учетом его положения в криминальном мире сотрудников миграционного управления могут дополнительно усилить сотрудниками полиции», — отметила Соколова.

Источник РБК в главном управлении уголовного розыска рассказал, что у Тариела Мулухова есть испанское гражданство. «О каком-либо другом гражданстве нам неизвестно», — добавил источник.






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