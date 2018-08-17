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Бахтадзе: Единственным политическим посылом властей Грузии в отношении оккупированных территорий является мир


17.08.2018   14:59
По заявлению премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе, в отношении оккупированных территорий единственным политическим посылом властей Грузии является мир.

Как заявил премьер на пресс-конференции, единственное безальтернативное предложение для жителей оккупированных территорий это формирование единого европейского государства.

«Единственным посылом нашей политики является мир. Единственное безальтернативное предложение для наших граждан, живущих на оккупированных территориях, это создание единого, европейского типа государства, где защищены интересы каждой личности и каждый имеет возможность реализовать свой талант и потенциал. Это наше единственное безальтернативное послание нашим гражданам, которые живут на оккупированных территориях», - заявил Бахтадзе.






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