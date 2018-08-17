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Сервис российского визового центра в Грузии будет стоить 30 долларов


17.08.2018   15:01
Пользование российским визовым центром гражданам обойдется в 30 долларов. Эта сума добавится к консульскому сбору, который в случае одноразовой визы составляет 60 долларов, а в случае двухразовой - 96 долларов.

Пользование визовым центром дорожает при получении визы в ускоренном порядке.

Гражданам придется заплатить 30 долларов и 35 лари. Ускоренную визу можно будет взять за 1-3 дня. Одноразовая виза стоит 120, а двухразовая 192 доллара.

В случае представления соответствующих документов граждане Грузии смогут получить деловую, гуманитарную, частную, рабочую, учебную, и транзитную визу. Граждане других стран могут внести заявку также на туристическую визу, которая не выдается гражданам Грузии.

Потребители визового центра будут платить сумму в лари, соответственно курсу, установленному секцией интересов России ко дню оплаты.

В Тбилиси будет открыт визовый центр России. Центр будет размещен в бизнес центре по улице Бесики №4.







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