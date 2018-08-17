Бахтадзе: В связи с поддержкой кандидата в президенты наша политическая команда взяла паузу

17.08.2018 15:35 Наша команда взяла паузу на несколько недель, и мы наблюдаем за событиями, — заявил на пресс-конференции премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе отвечая на вопрос журналистов в связи с тем, поддержит ли правящая команда на президентских выборах кандидатуру Саломе Зурабишвили.



Как отметил премьер, правящая команда наблюдает за тем, какие кандидаты зарегистрируются и после этого примет решение.



«Что касается поддержки Саломе Зурабишвили, наша политическая команда взяла паузу на несколько недель. Мы наблюдаем за событиями, в том числе, за тем, какие кандидаты зарегистрируются и выразят желание принять участие. После этого мы примем решение», — отметил Мамука Бахтадзе.















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