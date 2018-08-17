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Бахтадзе: В связи с поддержкой кандидата в президенты наша политическая команда взяла паузу
17.08.2018 15:35
Наша команда взяла паузу на несколько недель, и мы наблюдаем за событиями, — заявил на пресс-конференции премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе отвечая на вопрос журналистов в связи с тем, поддержит ли правящая команда на президентских выборах кандидатуру Саломе Зурабишвили.
Как отметил премьер, правящая команда наблюдает за тем, какие кандидаты зарегистрируются и после этого примет решение.
«Что касается поддержки Саломе Зурабишвили, наша политическая команда взяла паузу на несколько недель. Мы наблюдаем за событиями, в том числе, за тем, какие кандидаты зарегистрируются и выразят желание принять участие. После этого мы примем решение», — отметил Мамука Бахтадзе.
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