Размер пенсии будет зависеть от инфляции и других экономических показателей

17.08.2018 16:32 Принято решение об индексации государственной пенсии. Министерство финансов в ближайшие девять месяцев должно представить правительству пакет законодательных изменений в связи с индексацией государственной пенсии, который обеспечит сохранение коэффициента замещения. Обязательство по осуществлению законодательных изменений по индексации пенсии уже отражено в утвержденном парламентом законе «О накопительной пенсии».



Индексация пенсий означает, что пенсия будет увеличиваться параллельно с инфляцией. Размер пенсии также будет привязан к средней заработной плате в стране, экономическому росту и другим макроэкономическим показателям.



Как сообщил «IPN» председатель парламентского комитета по здравоохранению Акакий Зоидзе, именно по этому принципу должна вырасти пенсия и ее увеличение не должно быть предметом дискреции правительства или политических партий.



«Через девять месяцев правительство для уже существующих пенсионеров должно внести законодательство о механизме индексации пенсии. Это означает, что пенсия должна быть привязана к макроэкономическим показателям, а не к обещаниям, данным политиками. Добавление соответствующей нормы в закон «О накопительной пенсии» было нашим требованием, так как, если мы осуществляем пенсионную реформу, обязательно, чтобы реформа коснулась и нынешних пенсионеров. Сегодня не существует никакого механизма для того, чтобы запланировать рост пенсии. Все это, в основном, зависит от обещаний политиков – пенсионеры должны смотреть в руки политиков. При задействовании этого механизма раз и навсегда станет прогнозированным, какой будет наша пенсия на будущий год. Сутью этого закона будет именно это – каков экономический рост, какой ожидается рост цен, - рост пенсии будет привязан именно к тому процессу. Кроме того, индексация пенсии важна и для будущих пенсионеров, так как в будущем люди наряду с накопительной пенсией получат и базовую пенсию и важно, какой будет базовая пенсия через пять или десять лет», - сообщил Акакий Зоидзе «IPN».



Глава парламентского комитета ожидает, что законодательные инициативы по индексации пенсии будут представлены в парламенте в начале будущего года.















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