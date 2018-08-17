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Владелец «Либерти банк» подал иск против экс-президента Грузии в голландский суд
17.08.2018 18:17
Ираклий Рухадзе против Михеила Саакашвили - суд Голландии начал рассмотрение иска бизнесмена, приближенного Бидзины Иванишвили.
Владелец "Либерти банка" подал в суд на Михеила Саакашвили за публичные заявления, сделанные им, и требует солидной компенсации.
Процесс против бывшего президента Грузии в суде голландского города Мидлбург уже два часа идет в закрытом формате. Ираклий Рухадзе внес в суд Голландии иск за заявление Михеила Саакашвили, сделанное в эфире "Рустави 2", где бывший президент Грузии говорил о мафии Бидзины Иванишвили, и в то же время он назвал конкретные банки, через которые, по словам Саакашвили, Иванишвили вредит населению Грузии.
По словам Михеила Саакашвили, против него идет политический судебный процесс, и власть Бидзины Иванишвили с помощью банкиров старается создать ему проблему в европейских странах.
Тем временем, по заявлению Ираклия Рухадзе, он требует, чтобы перед ним извинились. Рухадзе обвиняет Михеила Саакашвили в распространении лжи.
"Мы требуем, чтобы он извинился за ложь, которую говорил в эфире"- заявил Рухадзе.
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