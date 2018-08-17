Часть награбленных денег тратят на то, чтобы заставить меня молчать - Михеил Саакашвили

17.08.2018 18:22 Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили отзывается на иск, внесенный против него владельцем "Либерти банк" в голландский суд.



Ираклий Рухадзе подал в суд на Михеила Саакашвили за публичные заявления, сделанные им, и требует солидной компенсации.



Процесс против бывшего президента Грузии в суде голландского города Мидлбург уже два часа, как идет в закрытом формате. Ираклий Рухадзе внес иск в суд Голландии за заявление Михеила Саакашвили, сделанное в эфире "Рустави 2", где бывший президент Грузии говорил о мафии Бидзины Иванишвили, и в то же время он назвал конкретные банки, через которые, по словам Саакашвили, Иванишвили вредит населению Грузии.



По словам Михеила Саакашвили, против него идет политический судебный процесс, и с помощью банкиров власть Бидзины Иванишвили старается создать ему проблему в европейских странах.



"Иванишвили, и банковская мафия, которая грабит народ Грузии, и которая практически сунула руку в карманы каждой грузинской семьи, изымает оттуда последние копейки народа, душит людей в долгах, душит людей в обязательствах, которых нет ни в одной цивилизованной стране. В Голландии такое невообразимо, в Азербайджане такое невообразимо, в Турции невообразимо. Такое происходит только в Грузии"- заявил Саакашвили.



По мнению Саакашвили, этим иском хотят заставить его замолчать.



"У них немереное количество денег, разумеется, у нас нет ни денег, ни средств, и поэтому, кроме того, что я ничего не взял из Грузии, а они пришли, разграбили всю Грузию, сейчас часть этих награбленных денег тратят на то, чтобы сказать мне, дескать, у тебя ведь все равно нет денег, ты ведь все равно не можешь тратить на юристов, давай, молчи, не произноси ни слова. Не дождутся, пусть выпьют холодную воду, я никогда не прекращу борьбу с этими людьми"- заявил Михеил Саакашвили.



По его же словам, эти судебные процессы не смогут остановить его, и он будет по-прежнему говорить о том, как связаны конкретные банки с Иванишвили, и как они причиняют вред населению Грузии.



"Во время Иванишвили банковская мафия в Грузии до конца расправила крылья, руки, и смогла многих заставить замолчать в Грузии, смогли многих подкупить и запугать, а сейчас тратят огромные деньги на то, чтобы заставить меня замолчать в Голландии. Не дождутся. Эти люди враги грузинского народа, это люди, которые действительно сосут кровь Грузии, и я будут бороться с ними и здесь, в голландском суде, где они подали на меня иск, тратят сотни тысячи долларов только для того, чтобы устроить эти процессы. Я, разумеется, буду бороться с ними в Грузии, куда обязательно вернусь, и правда обязательно восторжествует"- заявил Михеил Саакашвили.



По его же заявлению, на президентских выборах в октябре будет решена судьба Иванишвили. По словам лидера ЕНД, после победы в президентских выборах они выполнят обещание, и снизят банковский кредит.



"Здесь стоит не мой вопрос, здесь решается, продолжит ли Иванишвили последующий грабеж в Грузии вместе со своими бандитами, или Грузия будет свободна от клещей этой мафии, несправедливых долгов. Грузия на первом месте в мире по банковской задолженности, мы были первыми реформаторами в мире, а сейчас являемся страной с самыми большими долгами в мире. Это сделали Иванишвили и эти разбойники, и они не дождутся, чтобы зашить мне рот, моя борьба будет правовой. Наша борьба будет на выборах, и мы в конечном итоге обязательно закончим эту борьбу победой на выборах в октябре, и потом мы заморозим несправедливые долги народа. Я никогда не даю ложных обещаний, мы понизим банковский кредит, мы достигнем того, что такие несправедливые отношения между банковскими институтами, правительством, и народом уже не будут, в Грузии воцарится справедливость, верховенство закона"- заявил Михеил Саакашвили.

















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