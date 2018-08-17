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В администрации президента прокомментировали заключение государственного аудита
17.08.2018 18:27
В администрации президента прокомментировали заключение государственного аудита, касающееся расходов главы государства и его окружения за 2017 год.
По заявлению советника президента Грузии по вопросам прав человека и правосудия Кахи Кожоридзе, Служба аудита вошла к ним по желанию администрации президента.
По его же словам, администрации президента нечего скрывать. Из заключения контролирующего органа выясняется, что в 2017 году на зарплату и услугу в администрации президента было потрачено до 13 миллионов лари, из них в виде надбавок к зарплате и премий было выдано почти 2 миллиона лари. Согласно заключению аудита, помимо зарплаты президент дополнительно заплатил сотрудникам почти два миллиона лари.
Как выяснила Служба аудита, в администрации надбавки и премии выдаются ежемесячно. Финансовый аудит включает 2017 год, всего разговор идет о 120 сотрудниках.
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