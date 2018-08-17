Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В администрации президента прокомментировали заключение государственного аудита


17.08.2018   18:27
В администрации президента прокомментировали заключение государственного аудита, касающееся расходов главы государства и его окружения за 2017 год.

По заявлению советника президента Грузии по вопросам прав человека и правосудия Кахи Кожоридзе, Служба аудита вошла к ним по желанию администрации президента.

По его же словам, администрации президента нечего скрывать. Из заключения контролирующего органа выясняется, что в 2017 году на зарплату и услугу в администрации президента было потрачено до 13 миллионов лари, из них в виде надбавок к зарплате и премий было выдано почти 2 миллиона лари. Согласно заключению аудита, помимо зарплаты президент дополнительно заплатил сотрудникам почти два миллиона лари.

Как выяснила Служба аудита, в администрации надбавки и премии выдаются ежемесячно. Финансовый аудит включает 2017 год, всего разговор идет о 120 сотрудниках.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Проект подземного газохранилища даст нам возможность избежать рисков - министр
В тендере на внутренние полеты вновь участвовала одна компания
В июле туристы в Грузии потратили рекордную сумму - 431 миллиона долларов США
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Предложение Шамбы является очередной ловушкой России против Грузии - Дмитрий Шашкин
Абхазы объявили советские паспорта недействующими
Цихелашвили: Диалог с абхазами и осетинами обязательно должен быть
В Тбилиси готовы к диалогу с Сухуми не меняя позиции о территориальной целостности Грузии
Беслахубская церковь в Абхазии обрела статус памятника культурного наследия
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
МИД Грузии: мы против политизации диалога
Меркель 23-25 августа посетит Грузию, Армению и Азербайджан - представитель правительства ФРГ
В Баку опровергли информацию об операции азербайджанских военных в Карабахе
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна