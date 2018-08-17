Деканоидзе: Зурабишвили в президенты - это признание сепаратистских режимов

17.08.2018 19:03 «Зурабишвили в президенты - означает исчезновение суверенитета нашей страны, политики непризнания, и признание сепаратистских режимов» – пишет в Facebook член "Национального движения" Хатия Деканоидзе.



По словам политика, в 2007 году Саломе Зурабишвили опубликовала статью о прецеденте Косово, направленную против суверенитета Грузии.



"Саломе Зурабишвили, кандидат в президенты Бидзины Иванишвили, 13 мая 2007 года в онлайн издании российского внешнеполитического ведомства "Russia in Global Affairs" опубликовала статью "Косово, как позитивный прецедент". Здесь она на неприкрытом пророссийском языке говорит о позитивном значении прецедента Косово с точки зрения разрешения кризиса Абхазии и Цхинвальского региона. Несколько цитат:



"Косово должен стать прецедентом, где все стороны будут включены в урегулировании кризиса. Лично я думаю, что Москва должна быть стороной. Включение Москвы усилит признание его европейского статус-кво"…



"Косово должен стать прецедентом, что такие конфликты должны быть урегулированы по принципам, согласованными в другом месте"…



"Этот подход должен оживить такую идею, как трехсторонняя антитеррористическая коалиция НАТО-Россия-Грузия" и т.д.



Зурабишвили в президенты - означает исчезновение суверенитета нашей страны, политики непризнания, и признание сепаратистских режимов. Такова логика этой коллаборационистки в кремлевском издании. Она прямо и откровенно пишет, над чем будет работать, если станет президентом"- пишет Хатия Деканоидзе.

















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