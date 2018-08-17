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Деканоидзе: Зурабишвили в президенты - это признание сепаратистских режимов


17.08.2018   19:03
«Зурабишвили в президенты - означает исчезновение суверенитета нашей страны, политики непризнания, и признание сепаратистских режимов» – пишет в Facebook член "Национального движения" Хатия Деканоидзе.

По словам политика, в 2007 году Саломе Зурабишвили опубликовала статью о прецеденте Косово, направленную против суверенитета Грузии.

"Саломе Зурабишвили, кандидат в президенты Бидзины Иванишвили, 13 мая 2007 года в онлайн издании российского внешнеполитического ведомства "Russia in Global Affairs" опубликовала статью "Косово, как позитивный прецедент". Здесь она на неприкрытом пророссийском языке говорит о позитивном значении прецедента Косово с точки зрения разрешения кризиса Абхазии и Цхинвальского региона. Несколько цитат:

"Косово должен стать прецедентом, где все стороны будут включены в урегулировании кризиса. Лично я думаю, что Москва должна быть стороной. Включение Москвы усилит признание его европейского статус-кво"…

"Косово должен стать прецедентом, что такие конфликты должны быть урегулированы по принципам, согласованными в другом месте"…

"Этот подход должен оживить такую идею, как трехсторонняя антитеррористическая коалиция НАТО-Россия-Грузия" и т.д.

Зурабишвили в президенты - означает исчезновение суверенитета нашей страны, политики непризнания, и признание сепаратистских режимов. Такова логика этой коллаборационистки в кремлевском издании. Она прямо и откровенно пишет, над чем будет работать, если станет президентом"- пишет Хатия Деканоидзе.







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