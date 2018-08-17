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МИД Грузии ответил Ирану на его претензии о ситуации в аэропорту Тбилиси
17.08.2018 21:09
«В Тбилисском международном аэропорту не было каких-либо противоправных действий со стороны грузинских правоохранителей, в том числе действий, оскорбляющих религиозные чувства», — об этом заявили в МИД Грузии.
По информации ведомства, для грузинской стороны дошли сведения по дипломатическим каналам Ирана, что часть граждан Ирана высказались о неуважительном отношении к гражданкам Ирана при проверке безопасности в аэропорту Тбилиси.
«После получения информации соответствующая служба МВД Грузии незамедлительно начала изучение процедуры проверки пассажиров, осуществляемых офицерами авиационной безопасности.
По результатам проведенных оперативных мероприятий, «каких-либо противоправных действий со стороны грузинских правоохранителей, в том числе действий, оскорбляющих религиозные чувства, выявлено не было», — сообщили в МИД Грузии.
МИД Грузии уже проинформировал иранскую сторону о результатах первых проверок. В очередной раз данную тему обсудят на встрече с послом Ирана в МИД Грузии.
По информации иранского агентства IRNA, служба безопасности аэропорта Тбилиси потребовала снять хиджаб у нескольких пассажиров рейса Тбилиси-Исфахан.
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