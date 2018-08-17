В Украине не хотят привлекать иностранцев для экспертизы подписи Саакашвили по делу о лишении его гражданства Украины

17.08.2018 22:33 Экспертный институт отказывается привлекать иностранцев для экспертизы подписи Саакашвили по делу о лишении его гражданства Украины

Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз отказывается привлекать иностранных специалистов для проведения экспертизы подписи экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на заявлении о получении гражданства Украины, на основании которого было принято решение о лишении его гражданства, сообщил адвокат политика Руслан Чернолуцкий.



"Таким отказом экспертное учреждение фактически признало, что подпись Саакашвили была подделана, и в связи с этим экспертное учреждение не заинтересованно в проведении объективной экспертизы. Это в свою очередь указывает на то, что дело Михеила Саакашвили находится под контролем Банковой", - отметил он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".



Р.Чернолуцкий отметил, что среди зарубежных партнеров КНИИСЭ институт судебных экспертиз Нидерландов, Национальная полиция Нидерландов и Совет безопасности Нидерландов, а именно о привлечении экспертов из этой страны ходатайствовала сторона М.Саакашвили.



Как сообщалось, 22 июня Кассационный административный суд Верховного суда назначил проведение почерковедческой экспертизы подписи лидера "Руха новых сил", экс-президента Грузии М.Саакашвили на заявлении, которое он подавал при получении гражданства Украины.



На заседании в пятницу суд удовлетворил ходатайство адвокатов М.Саакашвили от 11 мая, в котором они просили назначить экспертизу подписи экс-президента Грузии на заявлении 2015 года, которое стало основанием для лишения экс-президента Грузии гражданства Украины указом президента Петра Порошенко летом 2017 года и которое М.Саакашвили и его представители считают сфальсифицированным.



Адвокаты утверждают, что данное заявление является поддельным, поскольку в подаваемом в 2015 году документе М.Саакашвили сообщал о существующих в отношении него в Грузии уголовных делах, а заявление, которое имеется в материалах миграционного дела не содержит данных сведений.



Верховный суд назначил проведение почерковедческой экспертизы в Киевском институте судебных экспертиз и рекомендовал привлечь к этой процедуре международного эксперта.



Адвокат Р.Чернолуцкий подчеркнул, что сторона М.Саакашвили настаивает на обязательном участии международного эксперта из Нидерландов и считает, что институт судебных экспертиз должен учесть рекомендации, которые содержатся в решении суда.















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