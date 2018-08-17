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Пашинян решил изменить конституцию Армении во избежание отставки перед досрочными выборами
17.08.2018 22:35
Премьер Армении Никол Пашинян на митинге в Ереване заявил о намерении изменить конституцию страны, чтобы остаться во главе правительства перед досрочными парламентскими выборами.
"В Армении должны пройти досрочные выборы. Учитывая нынешние конституционные возможности, для их проведения я должен уйти в отставку и парламент (...) будет распущен и должны состояться внеочередные парламентские выборы", - сказал Пашинян.
"В данной ситуации некоторые силы начали думать следующем образом: "вот он уйдет в отставку, и мы тайно выберем премьер-министра". Эти люди продолжают не понимать, что происходит в Армении, и потому, что они не понимают этого, мы внесем конституционные поправки",- сказал глава правительства Армении на центральной площади в Ереване.
"Суть конституционных поправок будет такова: внеочередные парламентские выборы можно будет проводить без условия отставки действующего премьер-министра", - подчеркнул Пашинян.
8 мая президент Армении подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром республики. Ранее в тот же день парламент страны со второй попытке избрал Пашиняна на пост главы правительства. За его кандидатуру проголосовали 59 депутатов, против - 42. Для избрания ему требовалось минимум 53 голоса.
Согласно новой редакции Конституции Армении, премьер обладает всей полнотой власти в стране.
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