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В МИД Грузии не исключают, что судно с грузинскими моряками могло быть похищена пиратами


18.08.2018   15:22
«Существует вероятность того, что пропажа судна связана с пиратами», - об этом заявил заместитель директора консульского департамента Министерства иностранных дел Владимир Константиниди. По его словам, западное побережье Африки, где был зафиксирован последний контакт с кораблем Pantelena, это регион, заключающий в себе риски.

«Никакую версию подтвердить не можем, однако исключать ничего нельзя. Существует вероятность того, что мы имеем дело с пиратами, поскольку последний контакт с кораблем произошел тогда, когда он был на западном побережье Африки. Соответственно, этот регион заключает в себе риски. Разумеется, мы работаем и в этом направлении», - заявил заместитель директора консульского департамента Министерства иностранных дел Владимир Константиниди.

По информации Министерства иностранных дел Грузии, пропал плавающий под панамским флагом корабль, на котором находятся 17 грузинских моряков. По данным ведомства, связь с судном Pantelena IMO 9321469, перевозящим нефть, была потеряна 14 августа. Последний раз контакт был зафиксирован у западного побережья Африки, в Гвинейском заливе.

«Греческая компания-судовладелец Lotus Shipping ведет поисковые работы. Министерство иностранных дел и Агентство морского транспорта Министерства экономики и устойчивого развития координировано работают с компанией-судовладельцем с целью прояснения ситуации. Мы также активно сотрудничаем с организацией панамского флага. К делу подключены как военно-морские силы региона, так и морской центр Соединенного королевства - UKMTO», – заявляют в МИД Грузии.






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